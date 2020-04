Jak zvládá karanténu? Striptérka Ála z Discopříběhu prozradila, co doma poslední týdny dělá

Herečka svěřila, jak tráví poslední dny. Video: Eva Čížkovská

Od hraní má pauzu poslední týdny i Eva Čížkovská (54). Herečka, která se dostala do povědomí diváků rolí striptérky Ály z legendárního Discopříběhu, je doma s rodinou a snaží se zabavit vším možným. Ve volném čase si maluje nebo šije ochranné pomůcky.

„Já jsem si našla zábavu v tom, že šiji roušky, protože mám spoustu kamarádů, a to nejenom mezi lékaři, policisty a záchranáři. Ale píší mi i lidé na Facebooku, že neumí ušít roušku nebo nemají tu možnost, tak jim je posílám,“ prozradila herečka, kterou znají televizní diváci také ze seriálu Modrý kód nebo z divadla.

Ve volnu, které kvůli nouzovému stavu nyní má, se také připravuje na další práci, čas doma si krátí i cvičením.

„Nebo se učím texty, doma doháním všechny domácí práce, které nestíhám kolem roku, neříkám, že mě to všechno baví a nechybí mi pohyb. Chybí. Ale dávám si každý čtvrtek a neděli online lekci s Danou Gregorovou, a to jógu doma. Zavřu se v obýváku a nikdo sem nesmí. Snažím si to nějak zpříjemnit, protože nic jiného nám nezbývá,“ svěřila pro Super.cz Eva. ■