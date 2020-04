Bára Strýcová rozjíždí vlastní talk show. Michaela Feuereislová

Svým fanouškům na sociálních sítích představila svoji denní tréninkovou dávku. Každý den dává shodou okolností tolik cviků, kolik je jí let - tedy třicet čtyři. "Každý cvik se dělá 30 sekund a jde to hned po sobě. Žádný pauzy, jen ty co jsou napsané," nešetří se Bára.

Pořád jí ale zbývá dost času, a tak začala koketovat s profesí svého partnera Petra Matějčka, tedy žurnalistikou. Zkouší si roli moderátorky ve vlastní talk show s rozhovory U Baru, kterou poprvé rozjede tenhle čtvrtek.

"Nudíte se během karantény? Pojďte se mnou vyzpovídat jednoho z největších profesionálů ve svém oboru, co znám - Libora Boučka (39). Ve čtvrtek v 17:00 spustím livestream s názvem U Baru, kam si budu pravidelně zvát zajímavé hosty. A protože byl Libor na spoustě akcí, které pro mě hodně znamenaly, je právě on logickou premiérou," zve nejen svoje sledující. ■