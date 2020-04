Suzanne Somers Profimedia.cz

Suzanne Somers má divoké nápady. Při loňských 73. narozeninách nadělila fanouškům na Instagramu svou téměř nahou fotku a nyní během rozhovoru pro Access Hollywood zmínila, že by vlastně nebylo špatné, kdyby mohla znovu zapózovat nahá pro časopis Playboy. „Možná na mé 75. narozeniny. To by bylo vlastně docela zajímavé,“ sdělila Somers.

„Ráda bych měla svůj další Playboy – líbila by se mi Annie Leibovitz, která by mě pro něj nafotila k mým 75. narozeninám, ok? Tak a teď jsem to řekla veřejně,“ svěřila Suzanne, která už se v tomto slavném časopise objevila dvakrát. Poprvé v roce 1980, kdy jí bylo 34 let, a pak ještě o 4 roky později.

Jeden z odvážných snímků, které nafotila v roce 1984