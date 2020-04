Chtěli byste si s ní zacvičit? Takhle se Dara Rolins protahuje během karantény každé ráno

Dara Rolins předvedla, jak doma cvičí. Foto: Super.cz/Instagram D. Rolins

Poslední týdny nemůže na koncertní pódia a veškerý čas tráví se svou dcerou doma. Dara Rolins (47) si tak dny snaží krátit vším možným. Vyráží s dcerou Laurou a jejich čtyřnohým mazlíčkem na procházky do přírody a také pravidelně cvičí.

„Moje ráno. Dnes, včera, před týdnem, budoucí týden. Všechna jsou dost podobná. I u vás?“ ptala se zpěvačka a pochlubila se snímky ze své domácí lekce jógy. Nutno říct, že vypadá stále skvěle a ani pár týdnů, kdy nemůže takřka nikam, se na její sexy figuře rozhodně nepodepsalo. Jak ale přiznala, karanténa je pro ni také pořádnou zkouškou trpělivosti.

„Domácí režim má něco do sebe, nechci si stěžovat, když vím, že problémy začínají až ve chvíli, kdy řeším fatálnější věci, než je povinná karanténa. Ale ano, přiznávám, i mně chybí ta „svoboda“, pohyb, vystoupení, moje sestry, vy. Beru to celé jako zkoušku, výchovný kurz, mimo jiné cvičení naší trpělivosti, disciplíny, vytrvalosti, cestu, jak v sobě opět objevit klid. Prostě najít ztracené. Tak jako já, trpělivost, která mi došla tak před 20 lety,“ svěřila se Dara, která se i přes těžké období snaží najít ve všem to pozitivní.

„Takže přeji vám, abyste v tom celém „nesmyslu“ našli smysl, nezpustli, neopustili se. A nepřestali se usmívat. Na všechny okolo, ale hlavně na sebe,“ dodala zpěvačka, která se už těší na koncerty a své publikum. ■