Taťána Makarenko a Zdeněk Bahenský na poslední společenské akci, začátkem února na Českém plese. Super.cz

Po téměř devíti letech vztahu se rozešli s přítelem, hokejistou Zdeňkem Bahenským. Že něco není v pořádku, bylo tedy jasné už z jejích příspěvků na sociálních sítích, když v posledních dvou týdnech publikovala instastories, z nichž vyplývá, že karanténu netráví doma s partnerem, ale u kamaráda stylisty Sama Dolceho a jeho přítele.

"Samozřejmě je to zvláštní pocit po 8,5 letech vztahu. Náš vztah ale neměl z dlouhodobého hlediska perspektivu a každý jsme se vyvinuli jiným směrem. Cítím se v pořádku. Je to už skoro 2 měsíce, co jsme se odloučili. Určitě nejsme ani první, ani poslední pár, a všem, kteří procházejí obdobnou situací, přeji mnoho sil. Rozchod není nikdy příjemný. Ale pro dobro nás obou to bylo asi jediné řešení, které mělo nastat. Nikdo další v tom není. Ani z mé, ani ze Zdeňkovy strany," svěřila Super.cz Táňa. ■