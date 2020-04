Manželé Třeštíkovi opustí svůj krásný byt i pověstný balkon: Podívejte se, jak budují rodinný domek

Radka a Tomáš Třeštíkovi se pustili do stavby. Michaela Feuereislová

„Těžko říct, jestli se nám to v téhle komplikované situaci vůbec podaří dostavět, a jestli tam budem bydlet spolu, když už teď se hádáme o každou krávovinu jak psi, ale já to říkala, já věděla, že to bude mazec,“ naráží spisovatelka na to, že trávit 24 hodin denně s manželem a dvěma dětmi pod jednou střechou dává zabrat.

Přesto účastnice loňské řady StarDance neztrácí smysl pro humor. „Je to mnohem horší než zorganizovat svatbu nebo si rozdělit poličky v prádelníku, protože sklánět se až dolů nechce nikdo, a že je někdo vyšší o pár centimetrů, to podle mě není argument, to teda ne, no nic, krásný to je a, doufám, bude a budem tam pohromadě a šťastní,“ těší se Radka Třeštíková.

Co fanoušky na celé stavbě nejvíc zajímá, je balkon. Současný byt manželů Třeštíkových je totiž známý svým pověstným balkonem, na kterém fotograf Tomáš zvěčnil spoustu portrétů nejen známých tváří. „Je to otázka, která nás všechny trápí. Jak to sakra bude s balkónem?!“ ptá se dychtivá fanynka i za ostatní zvědavce.

Mezi desítkami slavných, které Tomáš Třeštík vyfotil na svém balkoně je například Hana Vagnerová. ■