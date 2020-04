Poslední fotka Natálky Kotkové v bikinách z Dominikány Foto: instagram N. Kotkové

Původně se Natálka snažila domů dostat přes Kanadu kamkoliv do Evropy. To ale nakonec vzdala, protože si nebyla jistá, zda by to dobře dopadlo a rozhodla se spolu s dalšími Čechy raději vyčkat na místě, protože ministerstvo slibovalo, že bude vypraven repatriační let. Termín jasný nebyl.

Čekalo se týden, ale teď už se Natálka raduje na palubě letadla, které nabíralo uvízlé české občany jednak v Dominikáně, a poté v rámci dočerpávání paliva ještě v Kanadě.

"Letíme domů! Nechci to zakřiknout, ale repatriační let má s námi na palubě vzlétnout dnes - stavíme a nabíráme lidi v Montrealu, tankujeme v Keflaviku a pak Praha. Tak nám držte palečky," napsala v posledním statusu na Instagramu a pak ve stories ještě publikovala fotky z cesty na letiště a poté již s pasem a letenkami. ■