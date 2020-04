Marek Dědík ze StarDance nebude u porodu svého druhého dítěte: Jak reagoval na vládní opatření?

Marek Dědík s rodinou Foto: archiv M. Dědíka

Už teď ví, že kvůli opatřením proti šíření koronaviru, bude u porodu chybět. „Máme pár týdnů do porodu. A kvůli situaci, která nastala, nevíme, kde se naše dítě narodí. Protože teď trávíme dost času u mých rodičů na Moravě. Ale už teď víme, že já u porodu budu chybět,“ řekl Super.cz Dědík, jenž má s manželkou Terezou ještě dvouletého syna Bertrama.

Pavla Tomicová a Marek Dědík ve StarDance.

Česká televize

Ač se řada tatínků proti opatření brání a u porodu nechce chybět, Dědík opatřením rozumí. „Na jednu stranu mě to moc mrzí, jelikož při prvním porodu jsem byl celou dobu s manželkou a podporoval ji. Prožívali jsme vše společně a narození Bertrama Josefa byl jeden z nejkrásnějších společných okamžiků, co jsme spolu prožili,“ nechal se slyšet Dědík. A jeho manželka s ním souhlasí.

„Je mi to líto, ale naprosto souhlasíme s nařízením, které vláda vydala, protože pokud se na to dívám jako rodič, tak si nejvíc přeji, aby se o mě při porodu postaral naprosto zdravý personál a nebála jsem se nákazy u sebe nebo dítěte, a také bych nerada, aby došlo k nákaze celého personálu, protože, kdo jiný by měl být víc ochráněn než zdravotnický personál, který vám má poskytnout stoprocentní péči v těchto náročných dnech,“ míní Tereza Dědíková.

Někteří rodiče ale nařízení nesou velmi těžce. „Chápu, že každý má v této situaci právo na naprosto odlišný názor. My se těšíme na další dítě i v téhle těžké době. Společně to dáme,“ uzavřel Dědík, který se s manželkou nechá překvapit a zatím neví, zda se Bertram dočká bratříčka, nebo sestřičky. ■