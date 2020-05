Představitelka Heluš z Ordinace bude celý život přijímat klidně poťouchlé role: Baví mě bavit

Martina se cítí mnohem lépe v komediích. Foto: Jaroslav Hauer

Hrají bok po boku v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Nyní jsme ale Martina Zounara (52) a Martinu Randovou viděli v herecké akci na jevišti. Herci byli obsazeni do hry Osm eur na hodinu , kde hraje zmíněný herec v dámských šatech. To jeho kolegyni už prý ani nerozhodí.

„Když jsem ho viděla poprvé, tak jsem reagovala úplně normálně. Já už ho viděla úplně ve všem, takže mě to vůbec nepřekvapí. Ten kdyby měl na hlavě záchodovou mísu, tak je mi to jedno, ale vím, že je to v pořádku, a že i s tím skvěle zahraje a udělá z toho opravdu peckovou věc,“ smála se po premiéře herečka.

Randová si působení v komedii od Sébastiena Thiéryho uváděné v Divadle Palace užívá. „Jako vždy je to skvělé. Já s Martinem pracuji moc ráda a pořád mám pocit, že toho stále není dost (smích), takže jakýkoli projekt mi Martin – nebo někdo s ním nabídne, já ho samozřejmě vždycky vezmu. A tahle komedie je zase skvělá, kde si to užíváme a spolupráce s Tondou Procházkou s Martinem Krausem, Zbyškem Pantůčkem, Dankou Šinkorovou – je to fakt radost a velká pohoda,“ říká herečka.

Není představitelce Helgy Heluš Švarcové z Ordinace líto, že ji obsazují většinou do komedií a dramatických rolí má pomálu? „Upřímně, mám radši komedie. Já jsem radši, když se lidi řehtají a i si myslím, že mi to víc jde. Cítím se v tom lépe. A mám pocit, že když zkouším na jevišti brečet, že je to jak od Cimrmanů (smích). A neumím takové to, jak umí některé herecké kolegyně, které za to hluboce obdivuju, že se rozbrečí. To nemám a je to velké umění. Já to mám tak, že když jsem šťastná a spokojená, tak se nerozbrečím,“ říká rozhodně.

Randová působí i na jiných scénách. „Máme s Ivou Pazderkovou ve Studiu DVA hru Třetí prst na levé ruce. Tam jsou tragikomické prvky a to mě baví velmi. Ale jenom dramatické věci bych dělat asi nechtěla. Baví mě lidi bavit,“ říká.

Osmačtyřicetiletá herečka se ráda vyskytuje nejen na jevišti, ale i v hledišti. Už teď se těší, jak po celkové karanténě vyrazí opět do divadla.

„Moc ráda. Já to miluji se dívat na divadlo. Celkově, divadlo, muzikály. Moc ráda chodím i na vážné věci, a co mám moc ráda, je balet. Ale na to nemám teď moc času. Mám zhruba dvacet pět představení měsíčně, když mám pár dnů volna, tak spím, nebo se učím. Ale jakmile budu mít víc času, ráda půjdu. Já bych potřebovala, aby ostatní divadla hrála přes prázdniny, protože to mám večer volno a užila bych si to… Kolegové by asi nebyli rádi, ale mně by to vyhovovalo,“ říká Martina Randová. ■