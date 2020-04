O 10 let mladší bude opět moderovat Heluš z Ordinace. Takto se sama díky pořadu změnila

Martina Randová bude opět provázet pořadem O 10 let mladší. Foto: TV Nova

První řadu pořadu O 10 let mladší moderovala Monika Absolonová (43) a za svůj empatický přístup sklidila pozitivní kritiku. Zpěvačka teď ale investuje více energie do své rodiny než do moderování, a tak ji v druhé řadě nahradila herečka Martina Randová. Ta se podle našich informací objeví i v třetí řadě.

„Moc se na to těším. Začínáme už teď 1. dubna – a to není „apríl,“ smála se před nedávnem herečka. To ale ještě netušila, že se natáčení pořadu kvůli opatřením okolo koronaviru posune. „V souvislosti s aktuálním stavem v České republice, a především bezpečnosti našich zaměstnanců došlo k omezení výroby našich seriálů a reality show. Další kroky závisí na vývoji aktuální situace," uvedla PR koordinátorka projektu Bohumila Skalická.

Zajímali jsme se o to, jestli moderování pořadu mělo na Martinu nějaký vliv. „Hodně mě to ovlivnilo. Já jsem totiž zjistila, že když někdo má nějaký problém, mindrák, včetně mě, a ví, že existuje něco, co to změní, tak by to měl udělat. A neměl by se dívat na ostatní, jestli říkají, jestli se to hodí, nebo ne. Jedna z mála věcí, kterou můžeme zvládnout sami, je třeba hubnutí. Ale ne to nezdravé, zjistila jsem, že to jde, když se jí,“ svěřila Randová, která díky televiznímu pořadu zatočila z přebytečnými kily. A inspiroval ji také ke dvěma drobným zákrokům. „Nechala jsem si upravit víčka a vyplnit vrásky na čele,“ svěřila herečka.

Randová se těší, že bude součástí týmu, který pomůže změnit osudy lidí. „Seznámila jsem se s fantastickými lidmi, odborníky… Bohužel jsem taky poznala spoustu smutných osudů, ale o to jsem šťastnější, že jsme jim mohli pomoct. A věřím, že jsme namotivovali i spoustu lidí, kteří se na to dívají,“ říká Randová. ■