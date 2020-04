Po operaci a rehabilitaci návrat do rádia: Miloš Pokorný láká na pražskou kavárnu nebo asijskou hitparádu

Miloš Pokorný Profimedia.cz

Moderátor Miloš Pokorný se vrací do éteru, konkrétně do rádia Expres FM, kde bude od 1. dubna moderovat pořad Ranní klub. „Je to pro mě v mnoha směrech unikátní situace. Po letech nebudu vysílat ve dvojici, navíc v rádiu, které jsem spoluzakládal a jemuž jsem programově šéfoval,“ říká Pokorný.