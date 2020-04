Poznali byste jednu z nejznámějších českých zpěvaček? Tady byla ještě švadlenkou se svým rodným jménem

Zlatá slavice vypátrala ve fotoalbu retro poklad. Foto: Instagram L. Bílé

Na první černobílé fotce je zpěvačka v období dospívání, druhý snímek je ze současnosti. Přestože to Lucii Bílé na obou fotkách sluší, fanoušci se shodují že Hana Zaňáková dopěla do krásné Lucie Bílé, která zraje jako víno. Na tom má zřejmě zásluhu i zpěvaččin mladší partner Radek Filipi, do kterého je zamilovaná jako školačka. „Čím dál krásnější,“ objevuje se v komentářích pod příspěvkem.

Někteří příznivci dokonce s humorem reagují na současnou situaci, kdy zlatá slavice odložila mikrofon a kvůli šití roušek pro potřebné se vrátila ke svému původnímu oboru, kterému se na střední škole vyučila. „Krásná švadlenka a pak zpěvačka vs. krásná zpěvačka a pak švadlenka,“ vtipkuje fanoušek. ■