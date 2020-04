Takhle vypadá karanténa u Jitky Nováčkové: Video sklidilo úspěch i u zahraničních médií!

Jitka Nováčková a Tim Sparv

"Když fotbalistům zruší týmové tréninky, doma je hned o zábavu postaráno. Komu fandíte?" zeptala se Jitka svých fanoušků.

Zatímco Tim si vesele pohrával a kopal bez problémů jednou či druhou nohou do toaletního papíru, Jitka oblečená do fotbalovém dresu svého milého měla co dělat. Zpočátku to vypadalo, že se netrefí vůbec. Nakonec se jí to ale přeci jen podařilo.

Video sklidilo velký úspěch nejen u modelčiných fanoušků, ale zaujalo i ve finských a dánských médiích, která se Sparvem později vedla rozhovory, v nichž přišla řeč právě i na Jitku a její um. ■