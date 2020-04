Fičák má i v karanténě: Z bývalé miss je hlasatelka televizního programu pro seniory, do toho se stěhuje

Lucie Křížková se během karantény stěhuje. Foto: instagram L. Křížkové

Bývalá Miss ČR se totiž s rodinou právě v těchto dnech stěhuje do nového. Sice zůstává bydlet v rámci Plzně, kde s manželem Davidem Křížkem a dvěma dětmi roky žili v panelákovém 3+1, ale přesouvají se do většího. Nové bydlení sice nekoupili, ale je v rámci rodiny, takže se pustili i do rekonstrukce.

"První místnost v novém bydlení komplet hotová! Koupelna! Foceno před úklidem, teď jsem zralá na vanu (na jednu z posledních, v novém budeme mít jen sprchu) a zítra zas. V úterý bude kuchyň a ložnice a další víkend už snad budeme bydlet. Vše hotové zdaleka nebude, ale pár zkušených mi prozradilo, že v baráku je pořád co dělat," prozradila Lucka, když postovala fotografii, jak se chystá v gumových rukavicích drhnout dlaždičky.

Jak je vidět z dalších fotek, pomáhají i děti, ovšem je jasné, že nějaký čas bude rodina žít ještě mezi krabicemi. ■