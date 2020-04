Těhotná Monika Bagárová vyrazila z karantény na vzduch: Podívejte se, jak jí roste bříško

Zpěvačka si vyrazila zrelaxovat na rozhlednu Gloriet. Foto: Instagram M.Bagárové

Sama přiznává, že si povyražení na čerstvém vzduchu užila jako nikdy. Jde totiž příkladem a poctivě dodržuje karanténu. Poslední týdny tráví jen ve svém novém domečku nebo na zahradě a snaží se zabavit vařením, úklidem nebo internetovým nákupem výbavičky pro svou nenarozenou dcerku.

„Ach... Musím přiznat, že to byl ale zážitek jít po tak dlouhé době na pořádnou procházku do přírody. Najednou je člověk vděčnej za to, co mu dříve přišlo úplně běžný. Tak a teď už zase doma, jdu vařit véču...,“ napsala si krásná brunetka k fotce, na které předvedla i pořádně kulaté bříško, a tak je jasné, že se porod pomalu, ale jistě blíží.

Zpěvačka vstoupila do třetího, a tedy závěrečného, trimestru těhotenství. Před sebou mají s partnerem Machmudem Muradovem ještě dva měsíce, než se jejich domácnost rozroste o dalšího člena. ■