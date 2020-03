Lucie Vondráčková si rýpla do českých chlapů a prozradila, jak to má teď s muži ona

Lucie Vondráčková Herminapress

Ačkoliv byla Lucie Vondráčková (40) od rozchodu s Tomášem Plekancem (37) spojována už s několika muži , zpěvačka prý stále zůstává single. „Mužskému pokolení zrovna moc nevěřím. Proč bych někoho hledala? Nějak nejsem schopna vrhnut se do vztahu po sedmi letech manželství a roce a půl kotrmelců a turbulencí všeho druhu,“ svěřila se Expresu.

Zdůraznila také, že se věnuje hlavně péči o syny Matyáše a Adama. Navíc prý ani o vztah v Česku nestojí. „Tady u nás v Česku jsou muži odrazem výchovy svých matek. Jsou vychováváni mnohem benevolentněji a zdaleka ne tak přísně jako dívky. Jsou to téměř králové rodiny a v mamahotelu setrvávají mnohem déle než právě holky,“ rýpla si dokonce do českých mužů.

Popsala také, jak by si vztah představovala ona: „Myslím si, že je obecně výhodnější, když muž nemá příliš volného času a také když není všechno kolem dětí a rodinného fungování jen na ženě, protože ta je pak unavená, zatímco on si dělá, co chce.“

Uvedla také, že s kanadskými chlapy je to úplně jiný příběh. V Kanadě se prý muži o víkendech věnují dětem a maminky si tak mohou odpočinout a věnovat se samy sobě. „To my, české maminky, jsme venku s ratolestmi, pak vaříme oběd, pak nás opět čeká odpolední program s rodinou, chystání večeře a v osm večer pak padneme za vlast,“ zdůraznila, v čem vidí hlavní rozdíl mezi českými a kanadskými domácnostmi.

A i když po novém vztahu zjevně právě teď neprahne, až ta chvíle nastane, bude tak krásná zpěvačka nejspíš muset zalovit ve vodách mimo naši zem, aby byla spokojená. ■