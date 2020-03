Psychické zdraví lidí jim není lhostejné: Takhle se Kate s Williamem snaží pomáhat v období pandemie koronaviru

William a Kate se snaží pomáhat, jak mohou. Profimedia.cz

„Poslední týdny byly znepokojivé a nestálé,“ uvedl královský pár v prohlášení pro The Telegraph. „Musíme si vyhradit čas na pomoc jeden druhému a najít způsob, jak se postarat o naše duševní zdraví. Tím, že se semkneme a vezmeme to krůček po krůčku, se lépe připravíme na to, co nás čeká.“

O důležitosti psychického zdraví se rozepsali i na svém oficiálním instagramovém účtu. „Období izolace může být opravdu náročné. Vévoda a vévodkyně z Cambridge jsou proto v neustálém kontaktu s organizacemi, které rozumí problémům, jenž lidé v tomto náročném období řeší,“ zní prohlášení na sociální síti.

Prostřednictvím příspěvku také informovali, že se lidé mohou obrátit na novou internetovou platformu zřízenou vládní agenturou Public Health England s názvem Every Mind Matters, která obsahuje specifické rady, jak si během pandemie zachovat duševní zdraví. ■