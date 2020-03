Připravte si kapesníčky: Robbie Williams se po třítýdenní karanténě shledal s dětmi, takhle dojemně ho vítaly

Robbie Williams s manželkou Aydou Profimedia.cz

Na videu zachytila, jak jejich starší děti Theodora (7) a Charlton (5) vítají tatínka po třítýdenním odloučení. „Podívejte se, kdo to jde po příjezdové cestě, kdo je to?“ ptala se čtyřnásobná maminka dětí na začátku videa. Ty zvědavě vyhlížely, kdo se to k nim žene, a když poznaly, že jde o tatínka, začaly nadšeně křičet a výskat. Vyběhly mu vstříc a Theodora mu dokonce skočila do náruče. „Tatínku, tolik jsi nám chyběl,“ je slyšet jedno z dítek při hromadném objímání.

Williams se uchýlil do karantény poté, co se vrátil z Austrálie. Zatímco jeho žena zůstávala s dětmi v domě v Los Angeles, on s rodinou pro jistotu nebyl v těsném kontaktu. Třítýdenní odloučení bylo na dětech opravdu znát. A jelikož po dobu izolace nevykazoval žádné příznaky nákazy, mohl se zpěvák konečně šťastně vrátit domů.

Ayda a Robbie se letos stali čtyřnásobnými rodiči. Kromě Theodory a Charltona mají ještě mladší Colette (18 měsíců) a novorozeného syna Beaua, jehož narození oznámili na Valentýna. Obě mladší děti odnosila a porodila páru stejná náhradní maminka. ■