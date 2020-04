Coco Austin s manželem předvedli, jak u nich probíhá holení. Profimedia.cz

Tentokrát to totiž nebylo modelčino bujné poprsí, které hrálo na snímku hlavní roli. Na fotce je s manželem v koupelně a oba jsou připraveni na holení. Rapper Ice-T na oholení tváře a Coco míst, kam slunce nesvítí. Klín napatlaný krémem na holení opravdu bije do očí.

Překvapivě to ale nebyl fakt, že před pořízením snímku stáhla kalhotky, co její sledující šokovalo. Ti se spíš v komentářích podivovali nad tím, že si Coco nenechává chloupky odstraňovat voskem. Ať už to je s modelčinou depilací, jak chce, všichni se ale shodli, že se jí tahle reklama opravdu povedla. ■