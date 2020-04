Sharlota provokuje. Foto: Super.cz/Barkaphoto

Extravagantní hvězdička ještě v době kdy nemusela řešit přísná opatření proti šíření koronaviru, nafotila obal a booklet alba. Výsledek prý ale vznikl náhodou.

„Původně jsem měli v plánu nafotit snímky pro Annu Čurlejovou, která vytváří extravagantní doplňky. Spolupracuji s ní totiž už několik let. Avšak poté, co jsem fotky viděla, jsem se do nich zamilovala,“ komentovala Sharlota snímky, na kterých pózuje s výrazným make-upem, v paruce a dominantní čelenkou připomínající svatozář.

„Snímky podtrhují atmosféru některých skladeb na albu, proto jsem se rozhodla je rovnou použít. Nebylo to tedy nic plánovaného,“ vysvětluje rapová princezna, kterou jste v televizi nejspíš zaznamenali jako moderátorku zákulisního pořadu show The Voice Česko Slovensko.

Zpěvačka připomíná na snímcích ikonu svatých, podle Sharloty se jednalo o volnou inspiraci. „Námět jako takový pro nás nebyl neobvyklý. Ale měl pro mě tu správnou atmosféru,“ dodává Sharlota Frantinová. ■