„Zašla jsem všude, ale k mému rozčarování jsem toaletní papír nikde nepořídila. Bylo to smutné a zároveň docela komické. Nemůžu uvěřit, že se mi nedaří ho sehnat. Je to frustrující, nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového stane,“ napsala na Instagram.

„Ptala jsem se v několika obchodech a všichni prodavači mi řekli, že toaletní papír nemají už pár dnů a nevědí, kdy přijde další,“ dodala.

Proto se vydala do ulic s provizorním transparentem, na němž se kolemjdoucích ptala, kde by v těchto dnech mohla papír sehnat, a také je vyzývala: „Prosím, nechte mi nějaký. Je to koronavirus, ne virus zažívacího ústrojí“. Pomoc jí nakonec přislíbili přátelé, na sociální síti později děkovala i fanouškům, kteří tak zřejmě také přispěli k vyřešení nepříjemné situace. ■