Na profesionálním jevišti stanula poprvé v roce 1940 v legendárním Divadle Vlasty Buriana. V roce 1946 se stala členkou souboru Divadla na Vinohradech, kterému zůstala věrná do roku 2004. Na jeho prknech ztvárnila víc než 150 postav. „Jako třiadvacetiletá děvečka přišla a jako jednaosmdesátiletá babička odešla,“ říkávala o svém angažmá.

Trest smrti pro kolegyni

Na jejím působení ve vinohradském divadle leží nicméně i stín. Hegerlíková byla totiž v 50. letech jednou z iniciátorek štvavého pamfletu proti Jiřině Štěpničkové (✝73). Dokonce pro ni žádala trest smrti – a to jen proto, že Štěpničková se pokusila o emigraci. Hegerlíková nebyla sama, s nejvyšším trestem tehdy souhlasili i další členové souboru včetně Jiřiny Jiráskové (✝81).

Štěpničková popravě naštěstí unikla, dostala ale 15 let a téměř deset si jich odseděla natvrdo. Hegerlíková se za svůj postoj později styděla a kolegyni se po propuštění mnohokrát omluvila a snažila se jí pomáhat.

Z baletu sešlo

Velká dáma českého herectví (27. 11. 1923 – 11. 12. 2012) se chtěla původně stát profesorkou nebo primabalerínou. Zvažovala také, že by šla do kláštera, kde by se starala o opuštěné děti.

Po přestěhování do Prahy si ale zamilovala divadlo, a její kroky vedly proto na konzervatoř, kam ji vzali nejdřív jen zkušebně na jedno pololetí. Během té doby stačila prokázat výrazné hlasové dispozice i herecký talent a školu vystudovala - a to prý zpočátku neměla ani ponětí, co je to monolog.

Podivné ultimátum

První manželství jí nevyšlo a není divu. Její muž, režisér Antonín Dvořák (✝76), za kterého se provdala v roce 1946, totiž trval na tom, že si žádné děti nepřeje. Jenže Hegerlíková vzápětí otěhotněla, a když pak porodila dceru Toničku, bylo doma dusno.

Dvořák měl plačícího kojence plné zuby a dal manželce ultimátum. Buď dá dítě k babičce, nebo je konec. Hegerlíková samozřejmě odmítla a odešla i s miminkem. Manželství se tak rozpadlo po pouhých 18 měsících. Zajímavé je, že když dcera vyrůstala, otec si k ní cestu našel a velmi dobře s ní vycházel.

Ve dvou se to lépe táhne

Jednou z hereččiných dalších lásek byl kolega Otomar Krejča (✝87). Jenže ten byl ženatý, a tak žila dlouhá léta sama. Na osudový vztah si musela počkat až do svých sedmdesáti let, kdy ji vyhledal ovdovělý herec Karel Fridrich (✝77).

Po smrti své manželky Marie Motlové (✝67) alias babi Homolkové ze slavné trilogie, žil několik let sám a bylo mu smutno. S Hegerlíkovou se znal řadu let, protože s jeho ženou kamarádila už od konzervatoře a svědčila jim i na svatbě.

Netrvalo dlouho a nabídl jí manželství. Herečka pak po jeho boku prožila nádherných osm let. Bohužel Fridrich v roce 2001 zemřel a Hegerlíková, která na něj s láskou vzpomínala až do konce svých dnů, dožila pak u milované dcery. ■