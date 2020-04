Zpěvačku Victorii propustili z porodnice ani ne den po porodu. Manžel u příchodu syna na svět být nemohl

Victoria už je se synem doma. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram V. Velvet

„Rozdíl mezi Tureckem a Českou republikou je v tom, že tady na soukromé klinice to vypadá jako v luxusním hotelu a péče doktorů a sestřiček je prvotřídní. Rozdíl je ale v samotné péči o dítě. Pustili mě z porodnice po dvaadvaceti hodinách, což mě překvapilo,“ svěřila se Victoria, která ale nyní musí docházet častěji na kontroly.

„Řekla bych, že systém v České republice je lepší, protože je maminka pod dohledem odborníků. Neříkám, že v Turecku je to ale horší. Každá země to má jinak. Jelikož je to mé třetí dítě, tak to zvládám, ale kdyby to bylo mé první miminko, tak teď volám do porodnice každou půlhodinu s dotazem.“

Ptali jsme se zpěvačky, jestli jí mohl být v době hrozby nákazy koronavirem během porodu nablízku její manžel Thom.

„V některých nemocnicích v Turecku není v této situaci možné, aby byl otec u porodu. Já jsem rodila v soukromé nemocnici, a tak se mnou mohl být manžel na pokoji. Když jsem šla na porodní sál, tak ho nepustili. Jsem ráda, že u toho nebyl. Tento porod byl těžší, než s Davídkem a Anabelkou,“ vysvětluje Victoria, která je šťastná, že má vše za sebou. ■