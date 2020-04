Jak se zotavuje po operaci srdce? Bohouš Josef poslal pozdrav z karantény a vrhnul se na cvičení jógy

Zpěvák s manželkou a jejich pejskem Super.cz

Už pár týdnů je doma a zotavuje se po operaci srdce. Bohouš Josef v lednu zkolaboval na prknech Divadla Broadway před představením Tři mušketýři a krátce nato, pod vedením pana profesora Pirka v pražském IKEMU, musel na sál. Nyní se zpěvákovi daří dobře a podělil se s námi o to, jak tráví dny v karanténě.

„Měl jsem mít v těchto dnech kardiologickou rehabilitaci, ale protože je karanténa, tak je vše zavřené a moje manželka Alenka mi naordinovala jógu, tak se podívejte, jak to vypadá vtipně,“ svěřil se Bohouš Josef v krátkém videu a předvedl, jak se udržuje ve formě. Vedle pravidelného cvičení mu dělá dobře také pobyt v přírodě a procházky, na které chodí i s jejich čtyřnohým mazlíčkem.

„Abychom to přežili, trávíme dopoledne společně a odpoledne máme každý osobní volno,“ svěřil zpěvák. Zatímco jeho žena si maluje, on tráví čas ve studiu a věnuje se skládání. Hudba, ale především jeho posluchači, už mu totiž hrozně chybí. „Řeknu vám, že se na Vás strašně těším do divadla a na koncerty,“ dodal závěrem svého videa Bohouš Josef, který doufá, že si už brzy zase zazpívá. ■