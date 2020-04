V této situaci se jako dvě kamarádky neshodnou. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv StarDance

V osobním životě jsou obě dámy kamarádky. Tamara (32) nechyběla na přímém přenosu StarDance, kam přišla Radku podpořit, stejně tak byla Třeštíková mezi hosty Tamařiny oslavy narozenin. Přestože k sobě mají blízko, v jistých ohledech se jejich názory rozchází. Klusová totiž pohlíží na nemoc COVID-19 podobně jako bývalá přítelkyně jejího manžela Farna a naopak Třeštíková stojí na opačné straně barikády.

„Já se omlouvám, muselo to ven, já už ty ezo-bio-motivačně-poučný řeči o tom, co nám má tahle nemoc dát, a že jsme si ji zasloužili, prostě nedávám,“ vypsala se ze svých pocitů v příspěvku na instagramovém profilu Třeštíková.

„Na COVID-19 nic dobrého není, je to nemoc a obrovská lidská tragédie s ničivými ekonomickými důsledky,“ píše dál.

Mezi těmi, kteří hlásají „ezo-bio-motivačně poučené řeči“, související s koronavirem, se zjevně našla i Tamara Klusová, která příspěvek své kamarádky ihned okomentovala.

„Tragédie to je bezesporu. Ale sama píšeš, že nejhorší je vzbuzovat v lidech negaci a strach. Vše je o úhlu pohledu. Každý den na téhle planetě umírají tisíce lidí a tisíce se rodí. Jestli je tenhle status směřován k mému postoji, tak bych jen ráda napsala, že já se snažím o to, uvádět v téhle temné době na celé té situaci to nejlepší. Radovat se ze života, být laskaví a ohleduplní k sobě a pokorní k životu, který nám byl dán,“ reaguje Tamara Klusová a vysvětluje dál: „To, že se hroutí ekonomika, je hrozný a průser to bude. To, že ale naším stylem života zabíjíme planetu, která je domovem všem, to je každému jedno. Tohle nás má zastavit. Usebrat.“

Ani to ale autorku knižních hitů Bábovky nebo Veselí nepřesvědčilo: „Nejsem si úplně jistá, jestli např. devastující Španělská chřipka před sto lety někoho usebrala, ale já všeobecně nejsem moc naivní,“ stojí si za svým Radka Třeštíková. ■