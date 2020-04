Vévodkyně Meghan se vrací do Hollywoodu: Na tomhle pracovala ještě před tím, než se s Harrym vzdali královských rolí

Vévodkyně Meghan spojila síly se společností Disney. Super.cz

Meghan Markle (38) se svým způsobem skutečně vrátila do Hollywoodu. Společnost Disney včera oznámila, že vévodkyně propůjčila hlas pro dokument o slonech s příhodným názvem Elephant. Ten bude mít premiéru na Disney+ 3. dubna.

Dokument zachycuje skupinu slonů, která musí podniknout pouť napříč Afrikou, a tralier už je na světě. Bohužel z něj však nelze určit, jak moc se Meghan zapojila. Vévodkyně pracovala na projektu z Londýna loni na podzim. Ještě předtím, než si s Harrym a malým Archiem zabalili kufry a vyrazili za novým životem do Kanady.

Meghan se angažuje v pomoci slonům od roku 2016, kdy poznala v Botswaně, která je blízká i srdci Harryho, aktivistu Mikea Chase. Ten je náhodou i přítelem režisérů dokumentu Marka Linfielda, Vanessy Berlowitz a Alastaira Fothergilla.

Projekt dokazuje, že zvěsti o vzájemné spolupráci Meghan a společnosti Disney, byly pravdivé. V lednu informoval list The Times, že vévodkyně se společností podepsala smlouvu, tehdy však ještě nebylo jasné, o co přesně půjde. Už se ale vědělo, že místo miliónového honoráře chtěla Meghan raději příspěvek pro organizaci Elephants Without Borders.

Vypadalo to navíc, že pracovní příležitost pro manželku dohodl sám Harry (35), když se na londýnské premiéře Lvího krále setkal s Bobem Igerem, tehdejším generálním ředitelem společnosti. Jejich rozhovor tehdy zachytila četná britská média. A vida, jak se vyplatil. ■