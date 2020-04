Originální těhotenské fotky: Lenka Zahradnická se zvěčnila se svým rostoucím bříškem

Herečka už se pořádně zakulatila. Foto: facebook L.Zahradnické

V době karantény je však zcela nemožné absolvovat profesionální focení, a tak se do toho vrhla sama. „Řekla jsem si, že by to možná chtělo si udělat nějaký fotky s břichem, abych měla památku a taky aby to druhému mrňousovi třeba nebylo líto. Ovšem v době karantény to není zase taková sranda,“ svěřila se Lenka, která se pochlubila opravdu originálními snímky.

„Důležité je to nevzdat, takže jsem se do toho pustila sama se svou kámoškou samospouští. A myslím, že naprosto vypovídají o mém "jiném" stavu. Tak co už, tohle jsem prostě já a to dítko v břiše moc dobře ví, co si vybralo za matku, takže břicho zasypané pírkama a botičky v ruce snad ani nemohlo čekat. Humor, to je lék na všechno!“ dodala Lenka ke snímkům v pruhovaném triku a vařečkou v ruce. ■