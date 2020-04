Zásobu sexy fotek v plavkách rozšiřuje: Tereze Kerndlové zrušili další let ze Španělska a lidé jí to přejí

Tereza Kerndlová je stále ve Španělsku a neví, kdy se dostane domů. Foto: instagram T. Kerndlové

Z posledních statusů zpěvačky, i když k nim postuje svůdné snímky, už čiší trochu zoufalství. "Poletím. Nepoletím? Tak nám opět zrušili let. Ale poletím. Akorát, že nevím kdy," píše. "Neeee, jsme v pohodě, nehroutíme se! Takže vše s optimismem. Jen můj muž říkal, aby z toho nebyly dva roky prázdnin," nesnáší zpěvačka moc dobře to, že je odříznutá v Marbelle, zatímco rodinu má v Česku.

Snaží se být s rodinou v kontaktu aspoň online. "Facetime je na pořadu dne hned několikrát. Stále jsme v kontaktu. Sbírám už i screeny obrazovky! Kontakt s rodinou, když spolu třeba i nejste v jedné domácnosti v dnešní situaci, natož když jste od sebe tak daleko jako my, je nesmírně důležitej. Pomáhá to na psychiku," radí Tereza a sama se svojí radou řídí.

Od sledujících se dočkala slov podpory, ale nevyhnula se ani záporným reakcím na to, že si prodloužila pobyt, a to, že se teď nemůže dostat domů, jí někteří buď přejí, nebo jí dokonce píší, ať se vůbec nevrací. I na to Kerndlová reagovala.

"To víte, že mám strach o rodiče, o babičku, o celou svou rodinu, o své blízké a přátele. A to, že jsem odjela 19. 2. a posunula odlet, abych se nestřetla s lidmi, kteří v té době netušili, že můžou být nakaženi, je moje volba. Já se chráním, jak to jen jde, a takový ty řeči, ať nepřivezu koronavirus nebo ať si tady zůstanu absolutně, nepřijímám a jsem nad věcí," uzavřela. ■