Lenka Špillarová Foto: archiv L. Špillarové

„Abych se přiznala, ono v tomhle věku už není moc co slavit,“ svádí to na věk Lenka. Jenže velké oslavy překazil hlavně koronavir, který teď děsí celý svět. Přesto Lenka doufá, že o pořádnou oslavu nepřijde.

„Ještě mě čeká něco menšího s rodinou na Moravě. No, a až bude vše, tak jak má, půjdu to s mojí partičkou pořádně zapít. Už když mi přáli po telefonu, říkali, že si náš oblíbenej podnik pronajmeme na týden, protože nám pár oslav kvůli koronaviru padlo, takže to bude potřeba dohnat,“ plánuje moderátorka. ■