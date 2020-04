PETER ARISTONE - Far Video: BrainZone

„Každým dnem čekáme narození druhého potomka, pohlaví ještě nevíme, podobně jako u prvního porodu se necháme překvapit. Miminku se nějak moc nechce ven, jako by tušilo, co se teď venku děje. Jsme doma, čekáme a snažíme se být co nejvíce v klidu,“ říká Aristone.

Slovenský zpěvák před pár dny představil nový klip k písni Far z chystaného alba The Hit, jehož vydání je naplánováno na květen. Jde o Petrovu osobní zpověď o tom, jak vnímá dnešní svět a o touze po nalezení zlaté střední cesty.

„V poslední době mám pocit, že se svět zbláznil, vše funguje ve velkých extrémech a většina lidí vnímá svět černobíle. Přijde mi, že žijeme v bublinách, je hodně různých komunit, které se mezi sebou kritizují, všechno je buď dobrý, nebo špatný, společnost se rozděluje ještě víc, než tomu bylo dřív,” míní Aristone. „A jak je to rozmělněný na ty bubliny, tak člověk neví, jak ten svůj život má uchopit, jestli se má přidat na jednu, nebo na druhou stranu… Moc bych si přál najít ve světě kolem hloubku, správný balanc a zlatou střední cestu.”

Protiklady jsou v klipu znázorněny černou a bílou a doplněny symboly: jeptišky představují náboženství, které může být i extrémní. Holčička představuje nevinnost, líbající se pár lásku, city a emoce, muži v oblecích byrokracii a roušky uzavřenost a odtažitost.

K postavě bezdomovce, který drží ceduli „got no place to hide“ (nemám kam se schovat), pak Peter říká: „To je postava, která je hozena do toho šílenství, hledá domov, klid, touží po začlenění se. I my se někdy můžeme cítit jako ten bezdomovec, nevíme, kam patříme, hledáme své pravé já,” říká Aristone, který doufá, že současná světová situace přiměje lidi zpomalit, zamyslet se nad sebou a vážit si toho, co v životě mají a co brali jako samozřejmost. ■