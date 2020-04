Jak kráska tráví čas v karanténě? Super.cz

"Musím dělat věci do školy, máme ji online. Každý den dostáváme různé úkoly. Pošlou nám učivo a úkoly, opakovací testy, seminární práci. To mi zabere hodinu dvě každý den. Jsem za to ale ráda. Návrat do školy pak bude snadnější," řekla Super.cz Karolína.

Denně maká také na postavě. "Cvičím třicet minut jógu a pak mám třicet minut kardia. To je moje nejoblíbenější část dne," prozradila a ukázala sexy outfit, ve kterém doma cvičí.

Je ráda, že si našla čas i na úklid šatníku. "To mi zabralo nejvíce času. Rozhodla jsem se, že vyhodím všechny zbytečnosti a pořádně to dám do kupy. Ten pocit pak byl k nezaplacení. Ještě nikdy jsem to takhle neprobrala a neuklidila," dodala Mališová. ■