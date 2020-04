Elis Ochmanová se v karanténě nenudí. Tohle všechno zvládá! Super.cz

Právě na zahradě venčí svého malého pejska Fazoli. "Ještěže nemáme většího, to by ten prostor asi nestačil," svěřila. A Fazoli natočila i při drezuře, takže se můžete podívat i na to, které povely její mazlíček umí.

Elis stále pracuje, zkouší aspoň doma na muzikál Ples upírů, který by se měl vrátit na jeviště GoJa Music Hall, online vyučuje zpěv a také dělá živé koncerty na Facebooku. "Jen se Kájou trochu pereme o počítač, má home office a máme jenom jeden," prozradila.

Činí se i v kuchyni, peče hlavně sladkosti, ovšem sama musí v jejich konzumaci trochu brzdit. "To bych se nevešla do svatebních šatů. Snažím se to kompenzovat aspoň cvičením. Do fitka teď nemůžu, takže jsem vytáhla aspoň švihadlo a obruč," doplnila a ve videu můžete ukázku i vidět. ■