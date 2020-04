Kristýna Šebíková čeká miminko. Foto: archiv K. Šebíkové

"Začátky stály opět za to, ale nebylo to tak hrozné jako s Péťou. Po skončení 1. trimestru jsem začala zase normálně fungovat, i když nevolnosti mi přestaly až v 5. měsíci," řekla Super.cz Kristýna.

"Teď, jak se blížíme ke konci, tak je to zase náročnější, naštěstí jsme se stihli včas přestěhovat do baráčku, takže jsme moc vděční za zahrádku a to, že můžeme na chvíli ven," prozrazuje s tím, že krátce před porodem stihla natočit nový singl a také videoklip, který vyjde každým dnem.

I v devátém měsíci je překvapivě na své váze. "Díky tomu, že jsem ze začátku neměla moc chuť k jídlu, tak jsem v podstatě na své původní váze, plus mínus 2 kg. Ale v jídle se teda vůbec nehlídám, baví mě péct, takže pořád něco vymýšlím," usmívá se.

Pohlaví zatím neprozrazují. "Pohlaví miminka víme už dlouho, ale zatím jsme si jej nechávali pro sebe. Koho by to zajímalo, může se pohlaví mimča, při troše důvtipu, dozvědět na konci mého nového klipu," dodala s úsměvem zpěvačka, kterou můžete znát ze SuperStar a z X Factoru, hostovala také v Městském divadle Brno.

"Díky stěhování a zabydlovaní v baráčku jsem si myslela, že těhotenské fotky tentokrát ani nestihneme, ale když hezky svítilo sluníčko, poprosila jsem opět partnera, aby zkusil něco nafotit. Největší radost mám z naší společné fotky, protože vyfotit se s Peťulkou je opravdu velký oříšek." ■