Nový dům pořídil Jan Bendig hlavně svým psům. Sousedí se slavnou kolegyní ze SuperStar

Z centra Prahy do satelitu. Foto: Archiv J. Bendiga

Pro bývalého účastníka SuperStar je to velká změna, protože s partnerem přes tři roky bydlel v bytě na pražském Žižkově. „Jelikož mám dva pejsky, tak jsem viděl, jak se trápí. Proto když se naskytla možnost pořídit si tento dům na okraji Prahy, tak jsem do toho šel. Nově mám totiž i řidičský průkaz, a tak do centra můžu pohodově dojíždět,“ vysvětlil nám Honza.

Honza má radost z toho, že jeho sousedkou je kolegyně Monika Bagárová (25) a její přítel Machmud Muradov. „Má to svoje výhody. Monča ráda vaří, a to fakt dobře. Takže každý den nás zve buď na oběd, nebo na večeři, a ještě nám průběžně nosí věci, co napekla. Takže jsem za těch 14 dní, co tu jsme, nabral dvě kila. Takže budu muset asi požádat jejího přítele, aby mi dal nějaký kondiční trénink,“ směje se.

Ke spalovaní nabraných kil mu v době karantény pomáhá práce kolem domu. „Vymaloval jsem si část obývacího pokoje. Poskládal dovezené skříně a novou postel do ložnice. Byla to sice makačka, ale dal jsem to. A to jsem to dělal vůbec poprvé. Přiznám se, že z koronaviru mám velký strach, takže když mi přivezli nábytek, tak jsem se stěhováky komunikoval skrze pootevřené dveře.“

Na životě uprostřed přírody spatřuje plusy i minusy. „Karanténa je tu příjemnější než v uzavřeném městě, ale například včera večer po půlnoci mě vyrušily velké rány před barákem. Jako by se k nám chtěl někdo vkrást. Po rozsvícení světel jsem zjistil, že to bylo divoké prase se svou rodinkou, které si přišlo vychutnat obsah popelnic od Monči Bagárové,“ kroutí hlavou.

Po dokončení interiérů Honzu a Lukáše čeká úprava venkovních prostor. „V létě si tu chci nechat udělat bazén, mám radost, že v jedné z místností mám velkou šatnu jen pro sebe a svoje oblečení. Dokonce i moji pejsci mají svůj vlastní pokoj. Čeká mě tu spousta práce. Dodělat zahradu, přivrtat spoustu věcí, další úpravy. Uvidíme, jak dlouho bude zákaz koncertování trvat. Hodlám ten čas využít právě k zařizování, takže člověk přijde na jiné myšlenky,“ říká Jan Bendig, který využívá karanténu ke skládání nových písniček. „Jakmile totiž tato omezení skončí, hodláme vydat s Markétou Konvičkovou náš nový, v pořadí už třetí duet,“ slibuje zpěvák. ■