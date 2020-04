Ilustrační foto Profimedia.cz

To jsou pořád samé srandičky, ale jsou místa, kde se vtipkovat nevyplácí. Své o tom ví i klučina z následujícího videa, který chtěl předvést dokonalý sjezd po můstku, ale maličko nevychytal brždění. Ono by to nebylo tak hrozné, kdyby jen padl na zem, ale bohužel se trefil přímo do mezery mezi můstky. Nevypadá to, že měl z vykoupání radost, podle oblečení nešlo o horký letní den.