Poslechněte si, jak to zpívá mladšímu bratrovi Jana Bendiga. I on to zkouší v SuperStar

Marcel Bendig zkouší štěstí v SuperStar.

Jedenáct let po Janu Bendigovi (26) se štěstí v pěvecké soutěži SuperStar rozhodl zkusit i jeho mladší bratr Marcel Bendig. „Honza je i takový můj mentor, jak v osobním životě, tak i v rámci zpěvu,“ říká.

To, zda se do soutěže přihlásí, prý Marcel zvažoval hodně dlouho. Podporu našel právě v bratrovi. „Když jsem mu říkal, ať to zkusí, tak kroutil očima a říkal, že nechce být jako já, ale řekl jsem mu, že tam jde sám za sebe, ne kvůli někomu, ale protože chce něco dokázat,“ vyprávěl Honza.

A tak Marcel přihlášku poslal. „Když jsem bráchovi řekl, že jsem se rozhodl přihlásit se, tak na mě byl hrdý,“ dodal mladší z bratrů Bendigových. Jak mu to zpívá, si poslechněte v ukázce.

Televizní diváci mohli Marcela Bendiga vidět také v seriálu Lynč České televize. „Viděl jsem výzvu v televizi, že hledají romského chlapce, a tak jsem se přihlásil. Velmi se mi líbí, že tento film má ambici ukázat Česku, jak to tady doopravdy s rasismem je. Věřím, že to rasistům může nastavit zrcadlo a třeba je to i změnit k lepšímu. Já jsem totiž ve svém životě už několikrát terčem rasismu byl,“ uvedl tehdy ke své první roli. ■