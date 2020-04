Markéta neudrží slzy, když zjistí, jak je na tom její kondice. Video: TV Prima

Dávku odvahy předvedou soutěžící, kteří se přihlásili do nového pořadu Tlouštíci. Celému národu totiž odhalí svou největší slabinu, kterou je váha. A mnohdy se ukáže, že nejde jen o fyzično, ale i sebevědomí a s tím spojený psychický stav.

Například čtyřicetiletá maminka Markéta kvůli své váze odkládá svatbu. V životě si naplnila všechny sny: má skvělého přítele, dvě zdravé děti, spokojenou rodinu. Ke štěstí jí chybí vytoužená veselka, ale především navrácení ztraceného sebevědomí.

Přibírat začala kolem devatenácti let. Podle vlastních slov zajídala problémy, nevydařené vztahy a nelehké situace. Z 63 kg se dostala na 75 a dalších 9 kg přibrala ještě než se seznámila se svým současným, o sedm let mladším, partnerem. Později otěhotněla a pochopitelně opět přibrala. Ručička váhy se zastavila až na 122,5 kg.

Rozhodla se proto svěřit do rukou odborníků a pustila se do hubnutí s vervou. Ne všechny momenty ale byly jednoduché. Například návštěva posilovny odhalila, že když Markéta tvrdila, že nestačí svým dvojčatům a dělá jí problém i obyčejná chůze, nelhala. Ukázalo se, že nezvládá ani banální cvik z tělesné výchovy, kterým je sed leh.

„Nezvládla jsem to, bylo mi to strašně líto, že mě to rozbrečelo. Byla jsem z toho hodně špatná,“ přiznává sklesle Markéta.

Podívejte se ve videoukázce. ■