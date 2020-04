Laura Prepon s manželem Benem Fosterem Profimedia.cz

Herečka Laura Prepon (40) vydala knihu o mateřství s názvem You & I As Mothers, v níž je mimořádně upřímná. Mimo jiné svěřila, že v minulosti musela ze zdravotních důvodů ukončit těhotenství. „Ctím své soukromí, takže to je poprvé, co téma otevírám. Cítím, že aby šlo o reálnou konverzaci o mateřství, je potřeba sdílet pravdu a mluvit o tom, co se skutečně děje,“ řekla herečka magazínu People.

Ke šťastnému konci nedospělo hereččino druhé těhotenství v roce 2018. Že se plod nevyvíjí dobře, se Prepon a její manžel, herec Ben Foster, dozvěděli v 16. týdnu těhotenství.

„Náš specialista na neonatologii nám řekl, že se (plodu) nevyvíjí mozek ani kosti. Řekli nám, že těhotenství by nedošlo do konce a pro mé tělo by to bylo riskantní. Ben mě držel za ruku, když jsem plakala. Museli jsme těhotenství ukončit,“ uvedla herečka, která situaci brala jako své selhání.

Podporou jí byl hlavně manžel, ale také blízcí přátelé. „Začala jsem se dozvídat o jiných lidech, kteří prošli něčím podobným, a uvědomila jsem si, že v tom nejsem sama,“ svěřila.

Když loni zjistila, že je znovu těhotná, přišla obrovská radost, ale i strach. Naštěstí vše dobře dopadlo a herečka letos v únoru porodila syna. Dcera Ella přišla na svět v roce 2017.

Prepon má na kontě asi desítku filmových rolí, známá je především z úspěšného seriálu Orange Is The New Black z prostředí ženské věznice. Zahrála si v něm jednu z hlavních rolí, pašeračku drog Alex. ■