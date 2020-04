M.I.A. Profimedia.cz

Když se jí jeden z fanoušků zeptal, proč je proti očkování, odpověděla následovně: „Věda je spjatá s korporacemi, korporace s bankami, banky s technologií, technologie s námi atd. Nejlepší obrana je prevence,“ uvedla.

Nezastavila se ale pouze u toho a rozepsala se i o očkování svého jedenáctiletého syna Ikhyda. „V Americe mě donutili očkovat syna, než šel do školy. Byla to ta nejtěžší věc, když jsem jako matka neměla na vybranou. Už se tak nikdy nechci cítit. Tři týdny mu bylo špatně a doktoři ho museli napumpovat antibiotiky, aby zmírnili horečky ze tří vakcín,“ popsala své zkušenosti.

Po svém lamentování však ještě připojila slova na uklidněnou: „Nepanikařte, jste v pohodě. Neumřete. Můžete to zvládnout, aniž byste zatěžovali zdravotní systém. Jen dýchejte. Bude to dobré. Můžete to zvládnout, aniž byste se nechali napálit. Všechna očkování, která v sobě máte, vám stačí na to, abyste to zvládli,“ dodala.

Arulpragasam pochází z Británie a proslula také jako aktivistka. Její otec byl známým bojovníkem za lidská práva na Srí Lance. Rapperka má syna s muzikantem a podnikatelem Benjaminem Bronfmanem, s nímž byla zasnoubená. Rozešli se v roce 2012. Před ním chodila například s DJem Diplem, který ji prý během bouřlivého vztahu emočně zneužíval. ■