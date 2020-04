Zorka Hejdová poslala pozdrav z karantény: Moderátorka se předvedla v sexy prádle

Zorka se předvedla v prádle. Foto: Instagram Z. Hejdové

Už pár dní tráví Zorka Hejdová (29) pouze mezi zdmi svého domu. S manželem Mírou Hejdou zodpovědně nastoupila do domácí izolace. Přestože nechodí do rádia ani do televize, je se svými fanoušky ve spojení alespoň skrze sociální sítě.

Tam o sobě dala nyní Zorka vědět poněkud provokativní fotkou. Pochlubila se snímkem v prádle a okamžitě si vysloužila řadu pochvalných komentářů. „Nádherná sexy modelka k nezaplacení,“ stálo v jedné ze zpráv pod snímkem, na kterém je Zorka v prádle a župánku.

Právě v něm a v posteli trávila poslední dny, to jí ale brzy skončí. „Příští týden do toho zase naskočím. S rouškou samozřejmě,“ svěřila se Zorka, která se těší nejen do rádia, ale i do Snídaně s Novou.

„Všude budu, protože už se prý flákám dost dlouho. Ale teď vážně. Jediný bezpečný způsob, jak tohle překonat, je zůstat doma! To víme! Všichni to tady pořád dokola opakujeme. I já do práce zase na skok musím, ale jsem nesmírně vděčná, že mám zaměstnavatele, kteří mají rozum a od první chvíle zavádějí ty nejpřísnější opatření, jaká v rámci možností můžou,“ dodala moderátorka. ■