Lucie Vonchitzki zůstává dobrovolně v Thajsku. Video: Instagram @lucievonchitzki

To potkalo také moderátorku Lucii Vonchitzki (známá také pod dívčím příjmením Špaková). Bývalá reportérka Top Staru odletěla s manželem Yurim a dcerou Beatrice do Thajska.

„Včera nám vláda poslala email, že máme poslední možnost se dostat do České republiky. Pak se hranice uzavřou a není jasné, kdy se dostaneme zpět. Před námi se objevilo velké rozhodnutí, že tady zůstaneme a to s tím vědomím, že nevíme, jak dlouho tady zůstaneme, jestli to bude měsíc, dva, tři, půl roku,“ popsala svou situaci na Instagramu Lucie, známá více pod svým dívčím příjmením Špaková.

Chuť změnit prostředí pociťovala už hodně dlouho a aktuální pandemie nemoci Covid-19 její rozhodnutí uspíšila.

„Bylo to náročné rozhodnutí. Než jsme odjeli, tak jsme cítili, že potřebujeme žít jinde, že potřebujeme být blíž přírodě. Ten styl života, který jsme vedli, nás nedělal šťastnými. Nad otázkami, jestli žít celý rok v České republice, nebo to střídat, nebo se odstěhovat, jsme přemýšleli. Svět nám dal možnost udělat silné rozhodnutí. Tohle je ten krásný symbol toho, že každý z nás řeší ve svém životě obrovské a osudové otázky. Přicházíme o práci a o životy, které jsme žili. Je potřeba dělat odvážné rozhodnutí,“ uvedla ve videu.

Do Thajska odcestovala Luciina rodina jen s jedním kufrem a právě nedostatek prostředků a jazyková bariéra dělá moderátorce vrásky na čele. „Moje intuice funguje dobře, ale tentokrát cítím velkou tíhu. Nikdy jsem neodcestovala na déle než tři týdny a tady už jsme měsíc. Jsem zvyklá na to mít kolem sebe svou jistotu, komunitu, rodinu,“ říká.

Ale i tak chce moderátorka otevřít v životě novou kapitolu. „Rozhodla jsem se, že do toho půjdeme jako rodina, že musíme nechat odejít všechno, co jsme doteď budovali. Já věřím, že tyto změny nás přimějí k tomu žít víc ve spojení sami se sebou a přírodou a svým srdcem,“ říká Lucie Vonchitzki. ■