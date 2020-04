Taylor Swift poslala nemalý obnos dívce, která kvůli koronaviru přišla o veškeré příjmy

Vzhledem k pandemii koronaviru, která v tuto chvíli zachvátila i Spojené státy, jejichž čísla nakažených denně rostou v tisících, přichází mnoho lidí o práci. Jedné z postižených nyní pomohla i Taylor.

Fotografka na volné noze Holly Turner se o svém problému s živobytím svěřila na sociálních sítích. „Taylor Swift zachránila můj pobyt v New Yorku. Na síti Tumblr jsem psala, že nejspíš nebudu moct zůstat v NY kvůli tomu, co se nyní děje kolem koronaviru, a teď nemůžu věřit svým očím.“

Holly přidala i fotografii, která ukazovala, že jí přišla částka 3 000 dolarů od Taylor Swift spolu se vzkazem: „Holly, vždy jsi tu pro mě byla. Chci tu teď být pro tebe. Doufám, že tohle pomůže. S láskou, Taylor.“

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo