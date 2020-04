Irena Máchová jako nová tvář Ulice Video: TV Nova

„V té době mě dost diváků začalo nenávidět a já pevně doufám, že právě postava Marty Pečenkové vám ukáže, že dokážu zahrát i dobrou pozitivní postavu,“ věří Máchová, která se divákům Ulice představí coby partnerka biologického otce Jany Rytířové (Sára Affašová).

Díly, které diváci nyní vídají na obrazovkách, jsou natočené s předstihem, nové momentálně kvůli koronavirové situaci v Česku nevznikají. Umělci tak mají nedobrovolné prázdniny. Jak je Máchová tráví? „My si doma s dětmi hrajeme, malujeme, stavíme puzzle, lego, vaříme, koukáme na televizi a snažíme se nějak přestát čas do doby, než se budeme moci vrátit do zaměstnání, do školek,“ uvedla a divákům popřála, aby tuto dobu přečkali ve zdraví. ■