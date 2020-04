Lucie Gelemová sázela velikonoční travičku. S prací na zahradě jí pomáhá i Felix Slováček. Video: archiv L. Gelemové

Lucie Gelemová (37) udělala pro svého partnera Felixe Slováčka (76) to nejlepší, co mohla. Známý hudebník už ve svém věku patří do rizikové skupiny osob, které by nákaza koronavirem mohla ohrozit.