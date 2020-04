Veronika Kopřivová také prodává roušky: Žádný zisk z nich prý nemá a takhle to sama vysvětluje

Veronika Kopřivová Foto: instagram V.Kopřivové

"Roušku prodávám za 123 korun bez DPH. Polovinu roušek, co jsme zatím ušili, jsem rozdala zadarmo, ale mně je už nikdo zadarmo nedal. Já za ně zaplatila," vysvětluje Kopřivová.

"Roušky, co darujeme, financuji z marže prodaných roušek. Těch pár korun, co zbyde, jde na další výdaje, co jsou s tím spojené, a to jsou hlavně výplaty brigádnic, které balíčkují roušky celé dny a vyřizují vaše zprávy, maily a telefony od rána do večera. Můj čas a práci kolem roušek financuji ze svého," pokračuje Veronika se svojí obhajobou.

"Práci jsem odsunula na druhou kolej, takže krom dobrého pocitu z toho mám... Vlastně mám čokoládky a dárečky od zákaznic. Nádherný, naplněný pocit, když předávám zdarma vděčným sestrám roušky a dostávám vděčné zprávy zákaznic za to, co dělám," uzavřela modelka. ■