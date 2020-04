Misska maká v karanténě. Super.cz

Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková (21) se snaží, aby ani během karantény, kdy nemůže chodit pravidelně do posilovny, nepřibrala a držela se stále ve formě. Denně doma cvičí. A ukáže i vám, které cviky vám zaručí, abyste se v létě, dámy, nestyděly svléknout do plavek

"Snažím se chodit se psem ven, doma cvičím, čtu knížky, třídím šatník. Asi jako všichni," řekla Super.cz Lea, jak tráví čas karantény.

Cvičení se věnuje každý den. "Fitka jsou zavřená, cvičím doma na terase. Cvičím podle cviků, co mi poslala má trenérka. Na youtube je také spousta videí se cvičením. Vždycky si člověk poradí," vysvětluje.

Přiznává, že horší je to se stravou. Když byla zaneprázdněná, často si na jídlo ani nevzpomněla, nyní je to doma složitější. "Je to nyní trošku těžší. Jak není co na práci, člověk by doma pořád jedl a dostává chutě na sladké," usmívá se.

Přiznává, že finančně je tom nyní hůř. Jako modelka nemá práci, nejsou přehlídky ani focení. "Je to těžší, snad se s tím všichni vypořádáme a budeme doufat, že to bude co nejrychleji všechno v pohodě," dodala. ■