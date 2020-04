Na svůj účet přidala prosbu, že nabídne svůj vyhlášený banánový chlebíček někomu, kdo jí za to dá římský salát. Na tuhle výzvu se ozval jeden z jejích fanoušků, náhodou také úspěšný youtuber Chris Klemens, který se s pytlíkem salátu vyfotil.

Teigen se ovšem nedala přesvědčit tak rychle, chtěla od něj důkaz, že to není stará fotka, a tak se mladík dokonce natočil a ukazoval na chytrých hodinkách, jaké je datum.

K výměně došlo na parkovišti, které modelka vybrala, a tvrdé podmínky odstupu několika metrů dodrželi za pomoci dětské hračky. Chrissy s manželem, zpěvákem Johnem Legendem přivezli dětské autíčko, na které naložili banánový chlebíček, a poslali ho pár metrů ke Klemensovi a jeho kamarádovi. Ti pak poslali slibovaný římský salát na ledu.

the exchange has been made @ChrisKlemens pic.twitter.com/9l6WLKnZdr