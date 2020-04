Sexy vzpomínka na loňské léto. O hovění si v moři si teď Kylie Jenner může nechat jen zdát

Připomíná si ho aspoň prohlížením fotek, s fanoušky sdílela záběry z loňského léta, kdy byla s rodinou na Turks a Caicos. „Tady bych si teď přála být,“ napsala.

Kylie vzpomíná na loňské léto ...

wishing this was me right now pic.twitter.com/9PerbHtA1A