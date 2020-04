Karanténu si krátí cvičením: Leona Machálková (52) předvedla své ohebné tělo

Leona Machálková pravidelně cvičí. Foto: Super.cz/Instagram L. Machálkové

Vedle šití roušek, do kterých se jako celé Česko vrhla, tak má každý den rozfázovaný do dalších činností. „Kromě přípravy oběda pro syna, který je až do odpoledne u počítače na konferenčním hovoru škola online se věnuji home-office, cvičím doma jógu, připravuji pro vás streamový koncert,“ svěřila se nyní Leona.

Na sociální síti se tak už pochlubila nejen tím, co vykouzlila v kuchyni. Nyní ukázala své ohebné tělo, které díky józe má. „Moje domácí cvičeníčko, abych tak nějak netuhla,“ dodala Leona k fotkám ve cvičebním úboru, pod které jí okamžitě začaly psát fanynky. „Leonko, já jsem si nejdřív říkala, proč ležíš na tý poličce, a až pak jsme uviděla štíhlou nožičku,“ napsala jedna ze sledujících ke snímkům Leony. ■