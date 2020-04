Konečně dobré zprávy: Komik Kevin Hart (40) se stane počtvrté otcem

Kevin Hart s manželkou Eniko Parrish Profimedia.cz

Eniko a Kevin spolu mají dvouletého syna Kenza, herec má pak dceru Heaven (15) a syna Hendrixe (12) z předchozího manželství s Torrei Hart.

Komik se začátkem měsíce svěřil, že od ošklivé autonehody, která se mu přihodila loni v září, už nebere nic jako samozřejmost. Zlomil si tři obratle a musel podstoupit náročnou operaci. „Uvědomíte si, že nemáte nad ničím kontrolu. Na konci dne může být prostě konec, takže si važte toho, co máte,“ nechal se slyšet v nové youtubové sérii Kevin Hart: What the Fit?

„Byl jsem v situaci, kdy jsem si říkal, jestli vůbec budu zase chodit, jestli se někdy uzdravím, jestli to budu zase já.Tvrdou dřinou, odhodláním a pevnou vůlí jsem se ale dostal do fáze, kdy mohu být zase fyzicky aktivní. Vážím si malých věcí, jako toho, že můžu ráno vstát a hýbat se." ■